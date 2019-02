Microsoft Surface Studio 2 im Test: Mehr als ein iMac

Deutlich enttäuschender sieht es beim 110 Euro teuren Surface Dial aus, das lediglich optional erhältlich ist. Das Puck-förmige Zubehör hat den gleichen Durchmesser wie eine große Red-Bull-Dose und lässt sich stufenlos drehen und drücken. Der Microsoft Store zählt derzeit lediglich 20 Programme, die das Surface Dial unterstützen. Doch auch hier variiert der Nutzen stark. Während man in Apps wie Sketchable eine ganze Reihe an Funktionen, beispielsweise Neigung, Bearbeitungsverlauf, Farbe und Dämpfung, kontrollieren kann, lassen sich in vielen anderen Apps nur eine oder zwei Funktionen steuern. So kann man in Spotify lediglich die Wiedergabe pausieren und die Lautstärke anpassen. Die Funktionen lassen sich zwar in den Einstellungen anpassen, der Mehrwert ist aber meist gering.

Die gummierte Rückseite des Surface Dial verlor nach einer Weile zudem an Halt. Da sich der Bildschirm des Surface Studio 2 nicht komplett flach hinlegen lässt, begann das Eingabegerät oftmals zu rutschen. Lästig, da dabei auch Teile der Benutzeroberfläche, beispielsweise das um das Dial angezeigte Funktionsrad in Sketchable, mitwandern und dabei ablenken.

Flott verstellbar

Der Bildschirm lässt sich zwar stufenlos verschieben, das sogenannte „Zero Gravity“-Gelenk bewegt sich jedoch durch Ziehen und Drücken auf einer vordefinierten Bahn entlang. Drückt man den Bildschirm nach hinten, bewegt sich das Gelenk nach oben und der Bildschirm kippt zunehmend in Richtung der oberen Kante. Zieht man den Bildschirm zu sich, findet der umgekehrte Vorgang statt, der Bildschirm legt sich zunehmend als Arbeitsfläche nieder. Dieser Mechanismus hat den Vorteil, dass der Bildschirm in jeder gewählten Position verharrt und sich auch beim Abstützen nicht bewegt (zum Verschieben der Position muss Druck an der Bildschirmkante ausgeübt werden), allerdings schränkt es auch den Gestaltungsspielraum etwas ein. Wer den Bildschirm gerne etwas höher, aber in der gleichen Neigung hätte, kann diese Anpassung nicht vornehmen.

Das Einschalten des Surface Studio 2 ist eine relativ flotte Angelegenheit. Der Bootvorgang dauert lediglich wenige Sekunden, das Aufwecken aus dem Energiesparmodus passiert nahezu verzögerungsfrei. Vor allem wenn Windows Hello zur Gesichtserkennung genutzt wird, reicht bereits das Drücken der Power-Taste aus, um dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Hier profitiert das Surface Studio 2 auch von der relativ flotten Toshiba-SSD, die im Benchmark gute Ergebnisse erzielen konnte.

CrystalDiskMark (v6.0.2, sequenzielles Lesen/Schreiben): 3129,8/960,7 MB/s

3DMark 11: 16.070 Punkte

PCMark 10: 3.427 Punkte

Microsoft hat das Surface Studio 2 grundsätzlich mit relativ flotter Hardware ausgestattet, allerdings verwundert die Wahl der CPU etwas. Der verbaute Intel Core i7-7820HQ ist üblicherweise vorwiegend in Laptops zu finden. Vermutlich ist die Quadcore-CPU mit einer Verlustleistung von 45 Watt deutlich einfacher zu kühlen als die Desktop-Modelle, die bei 100 Watt oder mehr liegen. Am lästigen Lüftergeräusch kann die energieeffizientere CPU aber ebenso nichts ändern. Im Betrieb ist ständig der Lüfter zu hören, auch bei relativ geringer Auslastung der Komponenten. Ein kleiner Trost ist jedoch, dass selbst unter hoher Last das Notebook-ähnliche Lüftergeräusch kaum das übliche Niveau übersteigt und so zumindest die soliden Lautsprecher nicht übertönen kann.

Ausreichend für Gaming

Die verbauten Komponenten sind mehr als ausreichend, um aktuelle Titel, wie Fortnite, Overwatch und Apex Legends bei einer Auflösung von 3000 mal 2000 Pixel mit hohen Details flüssig zu spielen. Der All-in-One-PC ist zwar nicht als Gaming-PC konzipiert, der Bildschirm füllt dank dem 3:2-Bildverhältnis nahezu den kompletten Sichtbereich und sorgt für ein unerwartet immersives Spielerlebnis. Insbesondere bei Titeln, die aus der Egoperspektive gespielt werden, wie Shooter oder Rennsimulationen, fällt dieser Effekt positiv auf.

Für Kopfschütteln sorgt jedoch die Tatsache, dass man auf eine CPU der Kaby-Lake-Generation setzt, obwohl zum Zeitpunkt der Präsentation bereits Coffee Lake verfügbar war. Die neue Generation würde mehr Kerne (sechs statt vier) und einen höheren Takt bei gleicher Verlustleistung bieten und könnte somit auch die Leistung bei einigen Anwendungen erheblich steigern. Bei der Alltagsleistung mag zwischen dem Laptop-Prozessor und dem im iMac Pro verbauten Intel Xeon W (mit wahlweise acht bis 18 Kernen) kein Unterschied liegen, bei spezifischen Anwendungen, wie Rendern von Video-Aufnahmen oder 3D-Animationen, würden sich die zusätzlichen Kerne aber durchaus bemerkbar machen.

Nicht aufrüstbar

Während die CPU stets gleich ist, bietet Microsoft drei Varianten mit verschiedenen Speicherausstattungen und Grafikkarten an. Das günstigste Modell wird mit Nvidias Geforce GTX 1060, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer Ein-Terabyte-SSD ausgeliefert. Das flottere Modell setzt auf Nvidias Geforce GTX 1070, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie wahlweise einem oder zwei Terabyte an SSD-Speicher. Auf eine Variante mit lediglich acht Gigabyte Arbeitsspeicher verzichtet man glücklicherweise, da wohl nur die wenigsten Surface-Studio-Anwender mit derart wenig Speicher auskommen. Wie bei vielen All-in-One-PCs hat die Wahl des Speichers weitreichende Folgen: Microsoft hat CPU, Grafikkarte und Arbeitsspeicher fix verbaut, diese können nicht getauscht werden. Lediglich die SSD lässt sich auf Umwegen tauschen.

Obwohl das Surface Studio 2 technisch wohl dazu in der Lage wäre, gibt es keine Möglichkeit, einen externen Bildschirm ohne Adapter anzuschließen. Auf der Rückseite befindet sich zwar ein USB-C-Anschluss, dieser unterstützt aber kein Thunderbolt 3, das für den Adapter-losen Betrieb eines externen Monitors über die Schnittstelle erforderlich wäre. Damit fällt auch die Option weg, eine externe Grafikkarte (eGPU) anzuschließen. Das ist aktuell aufgrund der verbauten GPU kein Problem, wer das Gerät aber auch in Zukunft mit aktueller Hardware ausstatten will, wird so stark eingeschränkt.