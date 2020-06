Microsoft: Touchscreen mit nur 1ms Verzögerung

Er demonstriert in einem Video einen Touchscreen mit nur 1ms Verzögerung. Dadurch, dass hier die Verzögerung nahezu nicht mehr wahrnehmbar ist, scheint es fast so, als würde die Linie direkt mit dem Finger gezeichnet werden. Selbst Geräte mit Stylus-Eingabe, wie das Galaxy Note, könnten hier nicht mithalten. Besonders auffällig ist der Effekt in den Zeitlupenaufnahmen. Damit könnten neben handschriftlichen Eingaben auch zahlreiche andere Anwendungsfelder für Touchscreens und Tablets deutlich verbessert werden, wie zum Beispiel das Spielen auf mobilen Plattformen. Microsoft gab allerdings noch nicht bekannt, ob sie diese Technik selbst in einem Gerät verbauen wollen und wie hoch die Kosten für die Technik wären.