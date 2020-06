Microsoft vermeldet Xbox-Rekordverkäufe

Genau 960.000 mal wanderte die Konsole in der vergangenen Woche über US-Ladentische, wobei sich der Großteil von 800.000 verkauften Exemplare auf das 24-Stunden-Zeitfenster rund um den Black Friday konzentrierte. Die Verkäufe des Bewegungssensors Kinect bezifferte Microsoft mit 750.000. Der überwiegende Teil geht offensichtlich auf diverse Bundles zurück, in denen die Konsole mit Kinect angeboten wird.

Kräftiges Lebenszeichen

Die Verkaufszahlen sind ein überraschendes Lebenszeichen, nachdem die Konsole in diesem Jahr gegenüber Sonys Playstation 3 in punkto Absatzvorsprung ein wenig einbüßte. In den vergangenen Tagen tauchten zudem Gerüchte auf, wonach Microsoft schon auf der Elektronikmesse CES im Jänner oder auf der Spielemesse E3 im Juni 2012 ein Nachfolgemodell vorstellen könnte. Zunächst bekommt allerdings die bestehende Konsole ein Oberflächen-Update verpasst, das am 06. Dezember ausgeliefert wird.