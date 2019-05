Microsoft veröffentlicht Vorschauversion des Edge-Browsers für Mac

Angekündigt wurde Edge für MacOS bereits vor zwei Wochen auf der Microsoft Entwicklerkonferenz Build, soll nun bald eine Vorschauversion des Microsoft-Browsers für Apple-Rechner auch offiziell zum Download bereitstehen. Verfügbar sein werden vorerst Canary builds und Dev channel builds des Browsers.

Unterstützt werden in der Mac-Version etwa Keyboard-Shortcuts für Apple-Rechner und auch die Touchbar. Auch optisch gleicht man sich dem neuen Umfeld mit abgerundeten Ecken an.

Die vor kurzem von Microsoft für den Edge-Browser angekündigten neuen Datenschutzfunktionen und ebenfalls neue Collections, mit denen Inhalte aus dem Internet einfach gesammelt und in anderen Microsoft-Produkten wie Word verwendet werden können sind in der Mac- ebenso wie in der Windows-Version noch nicht verfügbar, sollen aber in den nächsten Wochen für Tests bereit sein.