Microsoft vor Windows-10-Präsentation unter Druck

Mit dem an frühere Windows-Versionen angelehnten klassischen Startmenü, das nun eine Vorschau von Desktop-, sowie neuen Apps zeigen soll, will Microsoft die leidige Diskussion über dieses Thema wohl ein für alle Mal hinter sich lassen. Auch wird erwartet, dass Microsoft im Gegensatz zu Windows 8, das in vielerlei Hinsicht Touchbedienung an den Anfang der Entwicklungsüberlegungen stellte, nun einen stärkeren Fokus auf Maus- und Keyboard-User legen wird.

Die futurezone wird von der Präsentation am Mittwoch naturgemäß zeitnah berichten.