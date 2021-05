Microsoft-Chef: Nächste Windows-Generation kommt "sehr bald"

Microsoft-Chef Satya Nadella kündigt "wichtigste Updates in der vergangenen Dekade" an.

Zum Auftakt der Microsoft Entwicklerkonferenz Build, die auch heuer komplett online stattfindet, bestätigte Microsoft-CEO Sadya Natella bei seiner Eröffnungs-Keynote große Änderungen beim hauseigenen Betriebssystem Windows.

Man werde die "wichtigsten Updates für Windows in der vergangenen Dekade" vorstellen, sagte Nadella. Er selbst habe die "nächste Generation" des Betriebssystems, das auf 1,3 Milliarden Geräten weltweit laufe, in den vergangenen Monaten getestet. Windows-Entwickler*innen könnten mit einer neuen, offenen Plattform zum Vertrieb ihrer Anwendungen rechnen. Mehr dazu soll "sehr bald" bekanntgegeben werden, kündigte Nadella an.