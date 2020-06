Microsoft: "Wir hatten Sprachsteuerung zuerst"

In einem Interview mit Forbes sagte Craig Mundie, Microsofts Chief Research and Strategy Officer, dass Windows Phones schon seit mehr als einem Jahr ähnliche Funktionen wie Siri anbieten würden, Apple betreibe nur gutes Marketing. So meinte er: "Die Menschen sind vernarrt in Apples Ankündigungen. Es ist gutes Marketing, aber bei dem technischen Potential [von Siri] könnte man argumentieren, dass Microsoft diese Möglichkeiten schon seit über einem Jahr in den Windows Phones bietet."

Darüber hinaus sprach Mundie in dem Interview über Microsofts Kinect. Demnach erwarte er sich wieder ein gutes Weihnachtsgeschäft mit der Bewegungssteuerung. Kinect ist demnächst auch für PCs verfügbar und wird vielleicht auch fix in Fernseher integriert werden.