Mindwave Mobile: Gedankensteuerung mit Hindernissen

Das Mindwave Mobile ist ein Headset, das über einen Arm mit einer Elektrode verfügt, die über dem linken Auge auf der Stirn aufliegt und die elektrische Aktivität des Gehirns aufzeichnet. Zusätzlich wird eine Referenz-Messung mittels einer am Ohrläppchen zu befestigenden Klammer durchgeführt. So soll ein Elektroenzephalogramm ( EEG) auf Forschungsniveau möglich sein. NeuroSky verkauft das Gerät als “günstigen Einstieg in die Welt der Gehirn-Maschine-Schnittstellen”.

Das Angebot an kompatiblen Anwendungen ist überschaubar und unterteilt sich im Wesentlichen in zwei große Teilbereiche: Anwendungen zur Visualisierung und Dokumentation von Hirnströmen sowie Spiele. Die Apps, die sich mit der Messung der Hirnwellen beschäftigen, teilen die gemessenen elektrischen Ströme in verschiedene Frequenzbänder auf, die dann jeweils Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und Theta-Wellen repräsentieren.