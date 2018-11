Mit "Hey Siri, Ok Google" kann man Google Assistant am iPhone nutzen

Ein Update der Google-Assistant-iOS-App macht es möglich, den Sprachbefehl "Ok Google" auch auf dem iPhone zu nutzen. Allerdings muss vorher Siri direkt angesprochen werden. iPhone-Nutzer können also "Hey Siri" sagen und anschließend mit "Ok Google" den Google Assistant wecken, um dem Google-Sprachassistenten einen Befehl mitzuteilen.