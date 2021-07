Motorola stellt dreifaltige Edge-20-Familie vor

Edge 20 Pro

Das Topmodell des neuen Motorola-Trios besitzt ein 6,7 Zoll OLED mit 144 Hz, einen Snapdragon 870 Prozessor mit 12 GB RAM und 256 GB Hauptspeicher. An der Rückseite sitzen 3 Kameras: 108 MP Hauptkamera, 16 MP Ultraweitwinkel, sowie eine 8 MP-Kamera mit 5-fach optischem Periskop-Zoom. Der Akku hat eine Kapazität von 4500 mAh und lädt mit bis zu 30 Watt. Betriebssystem ist Android 11 mit My UX Anpassung. Mit dieser kommt auch das Ready for PC Interface. Damit kann das Smartphone mit Computerbildschirmen verbunden werden und bietet Nutzer*innen eine PC-artige Nutzeroberfläche. Preis: 699,99 Euro.