Der an Lenovo verkaufte Handyhersteller arbeitet an drahtlosem Laden über mehrere Meter Entfernung.

Drahtloses Laden über Induktion zählt mittlerweile zur Standardausstattung bei Handymodellen. Motorola hat diese Funktion bisher ausgelassen - wohl auch um besonders attraktive Preise für seine Smartphones garantieren zu können. Nun will der von Google an Lenovo verkaufte Hersteller gleich einen Schritt überspringen und auf revolutionäre Technologie setzen.

Akku über Entfernung laden

Wie Motorola am Mittwoch ankündigte, arbeitet man an einer Funktion, die das drahtlose Laden des Handys über die Luft bzw. einige Meter Entfernung ermöglicht. Dazu wurde eine Kooperation mit dem Start-up Guru Wireless geschlossen. Auf seiner Webseite zeigt das Unternehmen, wie die Energieversorgung von Geräten über fokussierte Wellen funktionieren könnte.

Zuletzt hatte bereits Xiaomi mit der Mi Air Charge eine Ladestation vorgestellt, die das Laden des Handys über mehrere Meter erlaubt, selbst wenn man mit dem Gerät in der Hand in Bewegung ist. Auch mehrere Geräte können so gleichzeitig geladen werden.