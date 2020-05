Motorola Nexus 6 taucht erstmals in der Öffentlichkeit auf

Die Gerüchte auf einen baldigen Start eines Nexus 5-Nachfolgers verdichten sich und nun wurde das Gerät erstmals auch in der Öffentlichkeit gesichtet. Ein anonymer Tipp-Geber spielte Android Police zwei Bilder zu, auf denen das neue Google-Smartphone von vorne zu sehen ist. Die Bilder wurden offenbar heimlich in den Öffis aufgenommen. Die Bilder bestätigen, was bisher bekannt war.