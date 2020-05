Motorola präsentiert Android Wear Smartwatch Moto 360

Ab sofort ist die Moto 360 in den USA verfügbar. Kanada und Großbritannien sollen Anfang Oktober folgen. Wann die Uhr in anderen Ländern startet, ist noch unklar. In Österreich ist die Android-Wear-Watch derzeit jedenfalls noch nicht zu haben. Der Preis der Motorola Uhr liegt bei 250 US-Dollar, Versionen mit Metallarmbändern sollen in Kürze für 300 Dollar angeboten werden.