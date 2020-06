Musik überall: Google Music im Test

Fazit

Google lässt mit seinem neuen Dienst nichts anbrennen. Die Funktionsweise ist simpel und die Bedienung ist intuitiv. Bis der Dienst jedoch die Beta-Phase verlassen kann, muss vor allem noch der Android-Client verbessert werden. Auch der Music-Manager könnte noch aufgepeppt werden, so wäre es etwa wünschenswert, wenn man komfortabler bestimmen könnte, welche Dateien hochgeladen werden sollen und welche nicht. Wie interessant die Lösung für die breite Masse ist, wird vor allem durch den Preis bestimmt werden. Da man von Google (auch im Hinblick zu Apples iCloud) Kampfpreise erwarten kann, bleibt die Entwicklung sehr spannend.

Pro

+ Intuitive Bedienung

+ Intelligente Playlists

+ Hohes Limit von 20.000 Songs.

+ Songs können in der Android App offline verfügbar gemacht werden

+ Beta-Phase ist komplett kostenlos.

Contra

- Songs können nicht heruntergeladen werden.

- App könnte noch Optimierungen vertragen.

- Beta offiziell nur in den USA verfügbar.

Alternativen

Wer seine Musik in der Wolke abspeichern will, hat aktuell eine große Anzahl an alternativen Anbietern zur Auswahl. Amazons „ Cloud Drive“ bietet etwa fünf Gigabyte kostenlosen Speicher an. Auch das Online-Versandhaus bietet einen webbasierten Player sowie einen Android-Client an, um Musik direkt abspielen zu können. Neben Musikdateien können hier noch jede Art von anderen Daten abgesichert werden. Im Gegensatz zu Googles Service, kann man bei Amazon sämtliche Musik nach dem Upload auch wieder herunterladen.

Eine andere Alternative ist T-Mobiles-Mediencenter. In jenem können neben Musik auch Fotos und Videos abgespeichert und auch bei Bedarf wieder heruntergeladen werden. 100 Gigabyte Speicherplatz kommen bei T-Mobile aktuell auf 60 Euro und das Streamen über das Mobilfunknetz wird bei T-Mobile-Kunden nicht vom Datenvolumen abgezogen.

Auch Apple hat bereits einen eigenen Dienst in den Startlöchern: iCloud soll für 25 US-Dollar im Jahr Platz für 25.000 Songs bieten. Auch hier soll die Musik auf verschiedenen Apple-Endgeräten verfügbar sein.