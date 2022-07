Elon Musk nennt Datum für Cybertruck-Lieferstart

Teslas Cybertruck sticht dabei jedoch mit seinem kantigen Design heraus. Ob sich das Design auch für die Aufgaben eines Pickup-Trucks eignet, wird sich zeigen - ein Prototyp des Fahrzeugs zeigte im April noch einige qualitative Mängel . Zudem bereitet Musk auch der Scheibenwischer Sorge: Für die gesamte Windschutzscheibe ist so etwa nur ein riesiger Scheibenwischerarm vorgesehen.

Tesla kündigte seinen Cybertruck bereits 2019 an, mit dem Ziel, die Fertigung Ende 2021 zu starten. Seitdem hat sich die Produktion jedoch immer weiter verzögert. In der Zwischenzeit konnten bereits die Konkurrenz wie Ford oder Rivian ihre eigenen elektrischen Trucks auf den Markt bringen.

Teslas elektrischer Pickup-Truck, auch Cybertruck genannt, soll laut CEO Elon Musk “in der Mitte des nächsten Jahres ” ausgeliefert werden. Das berichtet das Internetmedium “ The Verge ”. Bereits Anfang des Jahres war bekannt, dass der Truck wohl nicht vor 2023 in Produktion gehen wird.

Tesla bestätigte im letzten Quartalsbericht, dass es Probleme bei der Produktion seiner Fahrzeuge gebe. Die Covid-Schließungen der Gigafabrik in Shanghai und unsichere Lieferketten würden den Autobauer vor Herausforderungen stellen. “Tesla hat kein Nachfrage-Problem, wir haben ein Produktionsproblem”, gab Musk in der Präsentation des Berichts an.