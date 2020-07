Mysteriöses Microsoft-Tool für Windows 10 aufgetaucht

AppManager in Testphase

Was das neue Tool so mysteriös macht, ist der ausgewiesene Entwickler. Dort steht nämlich "Explorer Intern Project" und nicht Microsoft. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass in Wahrheit Microsoft selbst hinter dem Tool steckt. Der angegebene Entwickler könnte darauf hindeuten, dass sich das neue Programm noch in einer internen Testphase befindet.

Die Instabilität des Tools unterstützt diese These. Als wir den AppManager ausprobiert haben, ist es immer wieder zu Abstürzen gekommen. Wirklich reif für den täglichen Einsatz ist das neue Tool also noch nicht.