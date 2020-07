Windows 10: Microsoft löscht beliebte Funktion

Microsoft will User von Systemsteuerung wegbringen

Um herauszufinden wie viel Arbeitsspeicher der PC hat oder wer sich über die aktuelle Software-Version und der Bezeichnung des Prozessor informieren will, sucht danach meistens in der Systemsteuerung. Dort sind diese Angaben unter dem Punkt "System" zu finden.

Wer in der neuen Insider-Preview in der Systemsteuerung auf "System" klickt, wird allerdings an das neuere Einstellungsmenü weitergeleitet, wie Windows Latest berichtet. Dort sind dann die Informationen über den Rechner im "About"-Reiter zu finden. Allerdings nicht im selben Ausmaß, wie das in der klassischen Systemsteuerung der Fall war.

Klassische Systemsteuerung wird bald Geschichte sein

Unter Windows 10 gibt es mehreren Möglichkeiten die Einstellungen zu ändern: Zum einen über das neuere Einstellungsmenü, zum anderen über die klassische Systemsteuerung. Zunehmend wird jedoch klar, das Microsoft diese beiden Wege zu den Einstellungen verschmelzen lassen will - zuungunsten der klassischen Systemsteuerung.