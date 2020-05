Microsoft bringt neuen Launcher für Windows 10

Im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft am Dienstag die Version 0.18 seiner Werkzeugsammlung PowerToys für Windows 10 veröffentlicht.

Neu ist unter anderem der Run Launcher, über den man ähnlich wie in Apples Spotlight per Tastendruck nach Dateien und Apps suchen kann. Die frühe Version unterstützt nur grundlegende Suchaufgaben, die sonst in der Suchfunktion des Windows-Startmenüs ausgeführt werden, allerdings geht dies im Run Launcher wesentlich schneller. In Zukunft sollen die Funktionen erweitert werden, berichtet The Verge .

Keyboard Remapper

Ebenfalls neu ist eine Keyboard Remapper mit dem man Tasten auf der Tastatur neu belegen kann. PowerToys 0.18 kann über Microsofts GitHub-Distro heruntergeladen werden.