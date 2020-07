So sieht das neue Start-Menü in Windows 10 aus

Microsoft bekommt ein neues, übersichtlicheres Start-Menü in Windows 10. „Wir frischen das Start-Menü mit einem gestrafften Design auf", heißt es in einem Blog-Posting von Microsoft. Am auffälligsten sind die Design-Änderungen beim Kachel-Menü. Dabei werden die einfarbigen Hintergünde entfernt und durch einen teils transparenter Hintergrund ersetzt. Außerdem werden die Kacheln nicht mehr unterschiedliche Farben haben, sondern eine einheitliche Farbe. Getestet werden kann das Design ab sofort im Developer Channel.