Nespresso Prodigio: Kaffee per Smartphone runterlassen

Ist der Brühvorgang gestartet, gibt es keine Leiste, die anzeigt, wie weit fortgeschritten die Zubereitung ist. Immerhin wird angezeigt, wenn die Zubereitung beendet ist. Bei der Tassengröße Lungo zeigt die App zu früh an, dass der Kaffee fertig ist.

Es fehlt eine Abbrechen-Funktion in der App. Bemerkt man, dass gerade im verschlafenen Zustand ein Lungo per Espresso-Tasse heruntergelassen wird, kann der Brühvorgang nicht am Smartphone gestoppt werden.

Was ebenfalls fehlt: Eine Bewertungs-Option für die Kaffeesorte mit der gewählten Tassengröße. Gerade bei den mitgelieferten 16 Probier-Kapseln könnte man als Nespresso-Neuling so besser nachvollziehen, welche Sorten am besten geschmeckt haben und welche man deshalb bestellen will.