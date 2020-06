Nest stoppt Verkauf von vernetztem Rauchmelder

Der milliardenschwere Google-Zukauf Nest stoppte den Verkauf ihres vernetzten Rauchmelders Nest Protect wegen einer der Funktionen, die ihn von herkömmlichen Geräten unterscheiden sollten. Man konnte bisher den Alarm der Nest-Rauchmelder ausschalten, indem man unmittelbar vor dem Gerät winkte. Das sollte das Leben zum Beispiel in Situationen erleichtern, wenn nur etwas auf dem Herd angebrannt ist. Allerdings habe Nest bei Tests festgestellt, dass man den Alarm auch ungewollt mit solchen Bewegungen deaktivieren könne, schrieb Gründer Tony Fadell in einem Blogeintrag am späten Donnerstag. „Das könnte den Alarm bei einem echten Brand verzögern.“

Bei allen Nest-Rauchmeldern, die ans Internet angeschlossen sind, wird die Funktion nun per Software-Update automatisch deaktiviert. Der Verkauf neuer Geräte wurde zunächst gestoppt, während die Firma über eine neue Lösung nachdenkt.

Nest hatte die Rauchmelder neben den USA auch in Großbritannien verkauft und eine schnelle Expansion in Europa angekündigt. Google zahlte für die Firma des früheren Apple-Managers Fadell im Januar 3,2 Milliarden Dollar. Nest wurde vor allem mit seinen vernetzten Thermostaten für Heizungen bekannt, die diese Woche nach den USA auch in Großbritannien auf den Markt kamen.