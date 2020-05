Netflix nun auch in den Niederlanden

Netflix bietet seinen niederländischen Kunden für rund acht Euro im Monat ein Streaming-Abo das ihnen Zugriff auf Filme und Serien, darunter auch die Netflix-Eigenproduktion " House of Cards" erlaubt. Das Angebot umfasst auch lokale Inhalte.

Mit dem Start in den Niederlanden ist der besondern in den USA beliebte Dienst nun in sieben europäischen Ländern vertreten. Bereits zuvor war Netflix in Großbritannien, Irland, Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland verfügbar.

Weltweit wird der Dienst, der mehr als 36 Millionen Abonnenten zählt, in mehr als 40 Ländern angeboten. Heuer ist keine weitere Expansion geplant. Wann und ob Netflix auch in Österreich verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.