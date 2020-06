Neue Informationen zu österreichischem High-End-Androiden

Mitte der Woche erregte das Unternehmen Linshof, das seinen Sitz laut eigenen Angaben in Österreich hat, Aufsehen mit seinem neuen High-End-Smartphone i8, das zu einem Kampfpreis angeboten werden soll. Auch die futurezone hat berichtet.

Am Samstag verschickte das Unternehmen neue Informationen, die jedoch eher vage gehalten sind. Demnach plane man, das Gerät via Linshof Asia ab 30. März 2015 weltweit zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt soll auch der Kunden-Support anlaufen. Ab Juni soll dann der Verkauf in Europa und den USA über die Linshof AG abgewickelt werden. Das Unternehmen gab in dem Schreiben außerdem an, vorerst keine Vorbestellungen anzunehmen. Frühestens ab dem Mobile World Congress, der Anfang März stattfindet, könne man die Geräte ordern.