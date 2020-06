Neuer High-End-Androide zum Kampfpreis aus Österreich

Hersteller von Android-Smartphones dürften schon bald einen neuen Konkurrenten haben. Das Unternehmen Linshof, das seinen Firmensitz in Wien und einen Standort in Hamburg hat, will demnächst das High-End-Smartphone i8 auf den Markt bringen.

Die Spezifikationen klingen jedenfalls vielversprechend: Das Linshof i8 ist mit einer OctaCore-CPU ausgestattet, die mit 2,1 GHz getaktet ist. Das Handy verfügt außerdem über drei Gigabyte RAM, Full-HD Super-AMOLED-Display mit fünf Zoll und 80 GB Speicherplatz. Die Hauptkamera fotografiert mit maximal 13 Megapixeln und ist mit einem Sony-Bildsensor ausgestattet. Betriebssystem des Handys ist Android in der aktuellsten Version 5.0 (Lollipop).