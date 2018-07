Neue Videos zeigen Start und Landung von Fluggerät BlackFly

In einem zweiten Video wird gesagt, dass BlackFly auch von Wasser aus starten und landen kann. Gezeigt wird dies aber nicht. Außerdem wird der einfache Zusammenbau des Fluggeräts beworben. Zerlegt kann es etwa in einem Pkw-Anhänger transportiert werden. Als Zubehör gibt es eine Stromtankstelle mit Solarzellen. Diese soll die Akkus von BlackFly in 30 Minuten aufladen.

Die maximale Reichweite liegt bei 40 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit bei 100 km/h. Wann BlackFly gekauft werden kann und wieviel das Fluggerät kostet, ist derzeit unbekannt.