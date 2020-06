Neue Windows 10 Preview steht zum Download bereit

Microsoft hat am Mittwoch einen umfassenden Einblick gegeben, was das neue Windows 10 können wird. Im Rahmen der Präsentation hieß es, dass eine neue Preview-Version in der nächsten Woche zum Download bereitstehen soll. Nun ging es aber offenbar doch schneller, die neue Windows-Version kann seit Freitagnacht von den Microsoft-Servern heruntergeladen werden, wie der Konzern selbst im Rahmen eines Blogposts bekannt gab. Die Build Nummer der neuen Version ist demnach 9926.