Neuer Streaming-Dienst Tidal startet in Österreich

Ab sofort ist in Österreich ein neuer Musik-Streaming-Dienst verfügbar: Tidal. Geboten werden 25 Millionen Tracks und 75.000 Musik-Videos in hoher Qualität. Hohe Qualität bedeutet in dem Fall, dass ein verlustfreies Format wie ALAC oder FLAC in 44,1 kHz und 16 bit (also CD-Standard) angeboten wird. Damit unterscheidet sich der Dienst von bereits etablierten Diensten wie Spotify.