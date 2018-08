Neuer Tesla Model 3 verliert Stoßstange bei Regen

Käufer eines neuen Tesla Model 3 haben sich via Twitter beschwert, dass ihr Fahrzeug während einer Fahrt im Regen die Stoßstange verloren hat. Der Tesla-Kunde Ritesh Nair hatte in einem Tweet an Teslas CEO Elon Musk verkündet, dass sein Auto nach einer halben Stunde Fahrzeit bereits die Stoßstange verloren hatte. Als Antwort darauf postete der Twitter-User @benj1franks ein Foto von dem gleichen Problem (siehe Bild oben).