Neues Call of Duty mit Kevin Spacey erscheint im November

Stunden nachdem der offizielle Trailer des neuen Call of Duty geleaked wurde, hat ihn Activision selbst der Öffentlichkeit preisgegeben. Das Spiel, das von Sledgehammer Games entwickelt wird, hat demnach den Untertitel Advanced Warfare und soll am 4. November erscheinen. Dem Trailer zufolge dürfte Activision den Schauspieler Kevin Spacey (American Beauty, House of Cards) gewonnen haben, um eine Schlüsselrolle in der Single-Player-Kampagne zu spielen.