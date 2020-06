Nexus Prime soll am 19.10 präsentiert werden

Kurz vor der geplanten Präsentation des neuen Google-Handys Nexus Prime wurde das Event abgesagt, Berichten zufolge aufgrund des Todes von Apple-Gründer Steve Jobs. Neue Gerüchten besagen, dass die Vorstellung Mitte nächster Woche nachgeholt werden soll, wie Engadget berichtet. So soll die Veranstaltung am 19. Oktober, im Rahmen der "AsiaD: All Things Digital"-Konferenz stattfinden.

Neben dem neuen Google-Handy wird auch erwartet, dass erste konkrete Einblicke in das kommende mobile Betriebssystem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) geliefert werden.