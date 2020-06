Nikon stellt Android-Kamera und Systemkamera vor

Nikon kündigte am Donnerstag eine Kompaktkamera mit Android sowie eine Systemkamera vor. Die Coolpix S810c ist mit Android 4.2.2 ausgestattet und nimmt Bilder mit 16 Megapixeln sowie Videos in Full HD (30 fps) auf. Die Kamera verfügt über Zugang zum Google Play Store, sodass zahlreiche Android-Apps auf der Kamera genutzt werden können. Verbindung mit dem Internet wird per WLAN hergestellt. Die S810c verfügt über einen 3,7 Zoll großen LCD-Touchscreen, die Apps sowie Bilder und Videos können auf vier Gigabyte internen Speicher abgelegt werden.