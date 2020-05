Nintendo will Spiele für Smartphones veröffentlichen

Wie die japanische Tageszeitung Nikkei berichtet, will Nintendo schon bald in das Geschäft mit Spiele-Apps vordringen. Das in der Regel gut informierte Blatt schreibt, dass Nintendo „progressive“ Inhalte für Smartphones veröffentlichen will. Dabei soll es sich um keine vollständigen Versionen seiner Spiele, sondern um zusätzliche Inhalte wie Mini-Games oder Videos handeln.

Der Konzern will damit bewirken, dass die Spieler Nintendos Spieleuniversum besser kennen lernen und so die Vollversion kaufen. Die Smartphone-Inhalte könnten laut Nikkei zumindest zum Start kostenlos angeboten werden. In Zukunft soll es außerdem auch möglich sein, 3DS – und Wii-U-Spiele über Smartphones zu kaufen. Details zu den Plänen will der Konzern laut dem Bericht am Donnerstag im Rahmen der Präsentation seiner Quartalszahlen verkünden.