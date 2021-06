Nokia Lumia 720 im Test: Bunter Kompromiss

), bietet der finnische Konzern nun mit demauch ein günstiges Mittelklasse-Modell an. Dieses Segment, das vonbislang eher vernachlässigt wurde -undbieten bereits seit einiger Zeit entsprechende Modelle an - ist wohl immer noch die Achillesferse vonWindows Phone 8, das mittlerweile zwar anvorbeiziehen konnte, mit einem Marktanteil von 3,2 Prozent aber immer noch in sehr kleinen Gewässern seine Kreise zieht. Obneues Mittelklasse-Smartphone daran etwas ändern wird, lesen Sie im futurezone-Test.

Bunte Lumia 920-Optik

Die Farbtöpfe scheinen in Finnland nicht so schnell leer zu sein und so kommt auch das Lumia 720 in insgesamt fünf bunten Varianten. Doch während beispielsweise das Lumia 620 noch durch seine sehr glatte Oberfläche eher einen billigen Eindruck machte, ist das Lumia 720 deutlich griffiger und wertiger verarbeitet. Der Kunststoff-Unibody wirft vor allem die Frage auf: Wieso können nicht alle Lumia-Modelle so gut verarbeitet sein? Die Spaltmaße zwischen Display und Gehäuse sind kaum wahrnehmbar und stellen so keine Sammelstelle für Schmutz dar. Lediglich am Lautsprecher an der Vorderseite, der eine kleine Aussparung am Gorilla Glas einnimmt, sammelt sich rasch Staub. Da der Schlitz nur knapp einen Zentimeter lang und wenige Millimeter breit ist, fällt das jedoch kaum auf.

Mit einer durchgehenden Dicke von neun Millimetern lässt sich das Lumia 720 auch angenehm in der Hosentasche tragen. Der Unterschied zum Lumia 620, das mit nur zwei Millimetern mehr deutlich wuchtiger wirkt, ist spürbar. Das Gewicht von 128 Gramm ist relativ gleichmäßig verteilt und für ein Smartphone dieser Größe angemessen. Bei der Gestaltung des Gehäuses hat sich Nokia Inspiration vom Flaggschiff Lumia 920 geholt, auch wenn dieses in seiner derzeitigen Form noch deutlich wuchtiger ist. Die Rückseite ist auf den ersten Blick glatt, wurde jedoch leicht abgerundet und liegt dadurch angenehm in der Handfläche.