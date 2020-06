Nokia Lumia 800 im Test: Keine Erleuchtung

Bekanntes Design

Optisch gibt es am Lumia 800 nichts zu bemängeln. Das Design des N9 passt auch dem Lumia gut, wenn auch die stets sichtbaren Windows-Phone-Softtouch-Tasten nicht ganz so sexy sind, wie die tastenfreie Front des N9. Am hochwertigen Gehäuse gibt es nichts zu meckern, außer, dass es immer noch relativ dick ist im Vergleich zu aktuellen Windows Phones, wie dem HTC Radar und Handys mit anderen Betriebssystemen.

Das Handling ist gut, wenn auch das Lumia 800 eher schwer in der Hand liegt. Die Standby-Taste am rechten Rand ist etwas zu tief positioniert, bzw. zu nahe an der Lautstärkenregelung, weshalb man sich anfangs gerne mal verdrückt. Die eigene Kamerataste hat einen gut-fühlbaren Druckpunkt zum Fokussieren. Das Durchdrücken zum Auslösen ist aber etwas zu schwammig. Wer das Smartphone zusätzlich schützen will, kann ihm die mitgelieferte Gummischutzhülle überstreifen.

Das AMOLED-Display und dessen gewölbtes Glas sehen immer noch beeindruckend aus, besonders die kräftige Farbdarstellung gefällt. Das „Wow“-Erlebnis ist aber nicht ganz so groß wie beim N9. Der Betrachtungswinkel des Displays und der Kontrast ist immer noch toll, aber die Windows-Phone-Kacheln harmonieren einfach nicht ganz so perfekt mit dem gewölbten Display, wie die Icons des N9.

Die Windows Phone Kastration

Das ist nicht das Einzige, was nicht mit Windows Phone harmoniert. Damit die Windows-Phone-Tasten Platz haben wurde das Display von 3,9 auf 3,7 Zoll zurechtgestutzt. Die Auflösung beträgt jetzt 800x480 (Windows-Phone-Standard), statt den 854x480 Pixel des N9.

Die Front-Kamera wurde verworfen, genauso wie das NFC-Modul. Letzteres ist aber kein großer Verlust, da Windows Phone kein NFC unterstützt – ein entsprechendes Update soll 2012 erfolgen. Beim N9 war stets die Uhrzeit und Icons für verpasste Anrufe zu sehen, was nicht nur toll aussah, sondern auch nützlich war. Beim Lumia 800 gibt es das nicht – auch auf eine LED-Statusleuchte wurde verzichtet, die auf verpasste Anrufe und eingegangene Nachrichten hinweisen könnte.

Der RAM wurde von den 1GB des N9 auf 512MB RAM gekürzt. Der interne Speicher ist 16GB groß, wovon etwa 12,80GB zur Verfügung stehen. Eine 64GB-Variante, wie beim N9, gibt es nicht. Der Speicher kann nicht durch MicroSD-Karten erweitert werden – das war aber auch schon beim N9 nicht möglich. Wie das N9 nimmt das Lumia 800 nur Micro-SIM-Karten. Gut für iPhone 4-Umsteiger, schlecht für alle mit normal-großen SIM-Karten, da der Umtausch beim Handybetreiber etwas kostet.