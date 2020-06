Nokia stellt Handy mit 41-Megapixel-Kamera vor

Das neue Nokia 808 Pure View wird mit einer 41-Megapixel-Kamera ausgeliefert. Die Optik kommt dabei von Carl Zeiss. Betriebssystem ist Symbian Belle, CPU ist ein Single-Core-Prozessor, der mit 1,3 GHz getaktet ist. Als Arbeitsspeicher sind 512 MB RAM vorhanden. Das Vier-Zoll-Display arbeitet mit einer Auflösung von 360 x 640 Pixel. Die neue Kameratechnologie soll in Zukunft auch in mehreren Nokia-Handys Anwendung finden. Der Preis des 808 liegt bei 450 Euro (ohne Steuern), das Gerät soll im Mai auf den Markt kommen.

Neues gibt es auch bei den Lumia-Modellen: Das Lumia 610 ist ein günstiges Einsteigermodell in Nokias Windows-Universum, das besonders für junge Nutzer interessant sein soll. Das Lumia 610 soll im zweiten Quartal um 189 Euro in vier verschiedenen Farben auf den Markt kommen, die genauen Spezifikationen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Gezeigt wurde auch die europäische Variante des Lumia 900. Sie ist baugleich, bis auf die Tatsache, dass die europäische Variante mit HSPA+ Dual Carrier ausgestattet sein wird, was die doppelte Geschwindigkeit des HSPA+-Standard bringen soll. Der Marktstart soll im zweiten Quartal erfolgen, der Verkaufspreis wird 480 Euro betragen. In Kanada wird darüber hinaus eine LTE-Variante des Lumia 900 samt LTE auf den Markt kommen.