Nur eine Taste - Microsoft TouchMouse im Test

Ausstattung

Die Touch Mouse ist mit Microsofts Bluetrack-Technologie ausgestattet und lässt sich demnach auf so gut wie allen Oberflächen bedienen. Der Sensor hat eine Empfindlichkeit von 1000 DPI und tastet mit 8000 Frames in der Sekunde. Im Test war die Reaktion hervorragend und die Maus hatte auch mit keiner Oberfläche ein Problem.

Mit dem Rechner kommuniziert die TouchMouse drahtlos auf 2,4 GHz. Hierfür liegt auch ein Nano-Transceiver bei, der bei Nichtbenutzung innerhalb der Maus verstaut werden kann. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien. Jene müssen entweder immer wieder ausgetauscht, oder in einem eigenen Gerät aufgeladen werden. Im Lieferumfang befindet sich die Maus selbst, der Transceiver samt USB-Kabel für eine Verlängerung und zwei Batterien samt einer Kurzanleitung.

Fazit

Optisch macht die Maus einiges her, auch die Verarbeitung stimmt. Auch mit Sensibilität und Reaktion kann das Gerät punkten. Im Test konnte Microsofts Konzept von der Maus mit Touch-Oberfläche trotzdem nicht überzeugen. Um etwa einen Rechtsklick zu machen, darf der Zeigefinger die Maus nicht berühren. Insgesamt passiert es auch viel zu oft, dass man andere Befehle eingibt, als man eigentlich will. Im Laufe des Tests fiel störend auf, dass man die Maus durch die Touch-Befehle unwillentlich verschiebt. Bevor man sich also für den Kauf der Computermaus entscheidet, sollte man sie ausprobieren, um zu sehen, ob einem das neue Konzept auch tatsächlich liegt. Die Maus (rund 80 Euro) ist in Österreich in Kürze erhältlich.