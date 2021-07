Nvidia kündigt Gaming-Tablet Shield an

Mit der Einführung der mobilen Spielekonsole Shield im Vorjahr dürfte Nvidia auf den Geschmack gekommen sein. Am Dienstag kündigte der Grafikprozessoren-Hersteller ein auf Spiele ausgelegtes Tablet mit Tegra-K1-Prozessor auf Kepler-Basis und 192 GPU-Kernen an.

Android-Games und Streaming

Das Tablet ist für Android-Games, aber auch für das Streaming von PC-Spielen konzipiert. Die Steuerung erfolgt per Touchscreen bzw. mit einem ebenfalls neu adaptierten Controller. Das Display des Tablets verfügt über 8 Zoll und eine HD-Auflösung von 1920 mal 1080 Pixel. Neben allen Android-Games sind bereits 400 Shield-optimierte Spiele verfügbar.

Wer Games streamen möchte, braucht am PC aber zumindest eine Nvidia-Grafikkarte, die GameStreamTM unterstützt. Auch der Nvidia-Cloud-Streaming Dienst GRID kann über über das Tablet verwendet werden. Das Tablet kommt in einer 16-GB- und einer 32-GB-Version, kann über microSD aber mit bis zu 128 Gigabyte erweitert werden. Sowohl eine WLAN-only- und eine WLAN- plus LTE-Version werden angeboten.