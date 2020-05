Österreichisches Holz-Tablet geht in Serienproduktion

Laut Thomas Svacha von AlpenTab war der neue Tablet-PC mit der Rückseite komplett aus Holz das Ergebnis einer „Schnapsidee“ und sollte niemals in Massen produziert werden. Diese Idee entpuppte sich auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin als Innovation, die viel Aufmerksamkeit erregte. Aufgrund von guter Promotion durch Intel und dem hohen Interesse der IFA-Besucher entschied man sich spontan, das Windows-8-Gerät zu verbessern und in Serie zu produzieren. Momentan ist noch nicht sicher, welche genauen Änderungen bis dahin vorgenommen werden. Das „ AlpenTab Wienerwald“ wird aber über alle Grundausstattungen eines gewöhnlichen Tablets verfügen und wiegt nicht mehr als 450 Gramm - bei einer Bildschirmdiagonale von 10,1 Zoll.