Office für iPads erreicht zwölf Millionen Downloads

Nachdem Microsoft Ende März Office für Apples iPad veröffentlicht hat, haben es mittlerweile schon über zwölf Millionen Menschen heruntergeladen. Das gibt das Unternehmen am Donnerstag via Twitter an.

Office für iPads ist im App Store kostenlos erhältlich. Um Dokumente nicht nur ansehen, sondern auch bearbeiten zu können, muss man jedoch über ein kostenpflichtiges Office-365-Abonnement verfügen. Neue Nutzer erhalten kostenlos einen 30-tägigen Testzugang.