OnePlus 5 kommt im Sommer

OnePlus hat bei Weibo ein Foto gepostet, das den Schriftzug "Hello 5" zeigt, wie AndroidAuthority berichtet. Dazu wurde der Satz "Hey Summer! Give me five!" geteilt. Damit gibt es erstmals eine offizielle Bestätigung für den Namen des nächsten OnePlus-Geräts. Es war bereits spekuliert worden, dass das OnePlus 4 ausgelassen werden könnte, weil die Zahl in China mit Unglück assoziiert wird. Mit der Weibo-Meldung hat OnePlus jetzt zumindest indirekt bestätigt, dass es kein OnePlus 4 geben wird. Die prominente Erwähnung der heißen Jahreszeit lässt zudem darauf schließen, dass das OnePlus 5 irgendwann zwischen Mitte Juni und Mitte September auf den Markt gebracht wird.

Wann das Gerät genau präsentiert wird, bleibt vorerst unklar. Zu bereits kursierenden Gerüchten über technische Daten des Smartphones hat sich OnePlus nicht geäußert. Beobachter gehen davon aus, dass das Gerät einen 5,5-Zoll-Bildschirm bekommt, der mindestens mit Full-HD auflösen soll. Als Recheneinheit wird wohl der aktuelle Snapdragon-835-Prozessor zum Einsatz kommen. Zudem wird über eine Doppelkamera auf der Rückseite verbaut. Der Akku soll mit Schnellladefunktion und einer Kapazität von 3600 mAh überzeugen.