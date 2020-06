OnePlus One: Bereits 500.000 Stück verkauft

Das chinesische Start-up OnePlus hat erstmals Verkaufszahlen veröffentlicht. Demnach wurden seit dem Marktstart des Debüt-Modells One im April bereits 500.000 Stück verkauft. Bis zum Jahresende wolle man aber noch einmal so viel absetzen, um das Jahresziel von einer Million Geräten zu erreichen. Das wolle man auch durch Öffnen des Shop-Systems erreichen, wie OnePlus-Mitbegründer Carl Pei gegenüber der Online-Ausgabe von Forbes betonte. Die Öffnung des Systems war bereits für Oktober geplant, aufgrund des großen Ansturms war die Seite aber nicht verfügbar. Am 17. November sei ein weiterer Anlauf geplant, dann kann das OnePlus One wieder ohne Invite gekauft werden.