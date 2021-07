Online-TV-Dienst gibt Geld für ungenutzte Sender zurück

Ein Online-TV-Dienst will seine Kunden belohnen, wenn diese ungenutzte Sender abwählen. Dafür erhalten sie Gutschriften auf ihre monatliche Gebühr.

Der Online-Dienst Magine, der Fernsehkanäle über das Internet überträgt, will den deutschen TV-Markt mit einem nutzungsabhängigen Preismodell aufmischen. Nutzer bekommen dabei einen Teil des Geldes zurück, wenn sie nicht benötigte Sender „abwählen“. Außerdem will Magine sich mit einem besseren Service wie zum Beispiel persönliche Programm-Vorschläge und Erinnerungen an ausgewählte Sendungen abheben, sagte Magine-Manager Ambuj Goyal der Deutschen Presse-Agentur.