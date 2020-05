Ouya-Gründungsmitglied verlässt Android-Start-up

In einem Statement gegenüber Techcrunch betonte Ouya die "unersetzliche Rolle", die Ghadiali bei der Entwicklung und Einführung der Spielkonsole inne hatte. Das Unternehmen konnte 2012 mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, über die rund 8,5 Millionen US-Dollar eingenommen werden konnten, für Aufsehen sorgen. Der Erfolg im Einzelhandel blieb jedoch aus, Ouya senkte in der Weihnachtszeit den Preis kurzfristig von 100 auf 60 US-Dollar. Auch Spieleentwickler berichten bereits im Juli eher von verhaltenen Verkaufszahlen über den Ouya Store. So verkaufte sich TowerFall, ein Exklusiv-Titel für die Ouya, knapp 2000 Mal. Da das Spiel jedoch auch 15 US-Dollar kostet, kamen so knapp 30.000 US-Dollar Umsatz zusammen. Einige andere Titel verkauften sich jedoch nur etwas mehr als 100 Mal.