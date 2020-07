Panasonic Lumix DC-S1R im Test: Vollformat im Schwergewicht

Die S1R verfügt nicht nur über ein Haupt-Touchscreendisplay, sondern auch über einen sekundären Screen an der Oberseite für die wichtigsten Einstellungen. Der OLED-Sucher stellt 5,76 Millionen Bildpunkte dar. An seiner Qualität erkennt man, dass Panasonic mit elektronischen Suchern Erfahrung hat. Sowohl Bildwiederholrate als auch Farbdarstellung wissen zu überzeugen.

Die Kamera erinnert nicht nur mit ihren zwei Displays und ihrer Größe an eine DSLR, sondern auch mit ihren zahlreichen Bedienelementen. Vom Modus-Wahlrad, bis über einen Joystick und einem Drehkreuz findet sich auf dem Gehäuse so ziemlich alles, was man auch von klassischen Spiegelreflexkameras kennt. Alternativ kann man sämtliche Einstellungen auch über den Touchscreen tätigen.