Panasonics Kamera-Smartphone CM1 im Hands-On

Der Preis für die größte Überraschung auf der Photokina geht dieses Jahr vermutlich an Panasonic. Der Konzern hat es geschafft, eine Kamera mit einem Sensor von einem Zoll in ein Android-Smartphone zu bauen, was derzeit einzigartig ist. Panasonic greift damit direkt Handyfoto-Spezialisten wie Nokias Lumia-Serie und Sonys Xperia-Reihe an.

Von außen wirkt das CM1 durchaus exotisch. Die Vorderseite ist ein Touchscreen mit einer Diagonale von 4,7 Zoll und FullHD-Auflösung. Das LC-Display macht keinen überdurchschnittlichen Eindruck, sondern entspricht dem, was man von anderen Smartphones kennt. Auf der Rückseite sieht das CM1 schon mehr nach Kamera und weniger nach Smartphone aus. Aktiviert man die Kamera, fährt das Objektiv rund einen halben Zentimeter weit aus, wodurch das Handy so minimal dicker wird. Insgesamt liegt das CM1 überraschend gut in der Hand. Durch die, im Vergleich zu anderen aktuellen Androiden, eher kleine Displaydiagonale von 4,7 Zoll, kann man das CM1 gut in einer Hand halten. Der Touchscreen reagiert gut, ist allerdings etwas anfälliger für Fingerabdrücke, als man es von anderen Handys gewohnt ist.