Perfekter Streaming Sound mit Dolby Digital+

Streamen mit Dolby Digital+

Hier mussten die Kunden bis dato Kompromisse machen, was die Klangqualität anlangte, da die Streaming-Dienste noch nicht das beste Verfahren eingesetzt haben, und das ist das neue Dolby Digital+. „Früher gab es Skeptiker, die meinten Dolby Digital Plus brauche zu viel Bandbreite“, erklärt der Europa-Chef der Klangfirma Dolby, der Österreicher Andreas Spechtler. Diese Ansicht habe zwar noch vor einigen Jahren gestimmt, als Bandbreite noch limitiert war. „Deshalb hat es auch den Siegeszug von MP3 gegeben. Doch Bandbreite ist heute kein kein Thema mehr, die ist da, ob über 3G-, 4G-Netzwerke oder Wifi.“

Dolby Digital+ ist Weltstandard

Als erste Video-Services setzten die in den USA bekannten Dienste wie Netflix, HBO, Voodoo oder Cinema now auf Dolby Digital+. Der Großbritannien-Start von Netflix Anfang Jänner war ebenfalls gleich der Start von Dolby Digital+. „Unser Ziel ist, 2012 in praktisch allen Online-Services in Europa mit Dolby Digital+ verankert zu sein“, sagt Spechtler. „Wenn jemand den Unterschied hört, will er keine andere Qualität mehr konsumieren.“ Kunden wollten keine Kompromisse mehr machen, das beginne beim Tempo seines Internet-Anschlusses, gehe über die HD-Bildqualität und ende beim Top-Sound. „Aufgrund technischer Restriktionen war früher nur eine niedrige Qualität möglich. Aber wenn man ihm die hohe Qualität zeigt, will er sie“, so Spechtler. „Junge Menschen wissen gar nicht mehr, dass es einmal eine schlechte Qualität gegeben hat.“

Die 5-Bildschirm-Strategie

Wir setzen nach wir vor auf eine 5-Bildschirm-Strategie: Kino, TV, Mobile Phone, Tablet und Computer. Und auf allen Bildschirmen soll der Content in der gleichen Qualität konsumierbar sein. Spechtler: „Das ist die große Veränderung in Europa. Welche Musik- und Videoservices in Europa neben Netflix in Großbritannien und in Irland und „Juke“ in Deutschland und auch Österreich, wie das Service der Media-Saturn-Gruppe genannt wird, künftig noch auf Dolby Qualität setzen werden, will Spechtler nicht verraten, es werde aber in den kommenden Monaten noch viele Dienste in Frankreich, Großbritannien aber auch im deutschsprachigen Markt geben. Mit dem jüngst gestarteten Service Spotify werde derzeit intensiv gesprochen. Die Geräte-Hersteller konnte Dolby ebenfalls überzeugen, so wird Samsung alle Geräte mit DD+ ausstatten, bei den SmartTVs ist Samsung als Standard mit an Bord. Der Umstieg auf DD+ bedeutet aber auch für die TV-Stationen Investitionen. Der Umrüstung auf Dolby Digital+ kann entweder mit einem Software-Upgrade gelingen, mitunter ist aber auch ein Austausch der Hardware notwendig. Die Investitionen betragen etwa 10.000 Euro, können aber auch mehr sein, die Summe hängt vom Hardwarebedarf ab.

Das Kino der Zukunft

Im neuen Dolby-Headquarter von EMEA in London-Soho wird derzeit übrigens das Kino der Zukunft errichtet, das, wie Dolby überzeugt ist, „beste Kino der Welt“ wird. Ausgestattet mit 70 Sitzen soll dort demonstriert werden, was punkto Bild und Sound möglich ist. Ein Vorgeschmack auf diese Zukunft soll der Film „Art of Flight“ sein, den Dolby gemeinsam mit Red Bull realisiert hat.