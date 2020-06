Photoshop CS6: Fotomanipulation leicht gemacht

Hersteller Adobe hat in einem Video (siehe unten) einen Ausblick auf neue Funktionen der kommenden Photoshop-Version "CS6" gegeben. Darin wird vor allem die stark vereinfachte Manipulation von Bildern demonstriert. So können etwa Objekte in einem Foto grob markiert und dann bewegt werden - die Software berechnet automatisch die fehlenden Bildinhalte, die vorher von dem Objekt verborgen waren. Die Informationen dazu werden aus den restlichen Bildinhalten geholt.

Menschen bewegen

Photoshop-Produktmanager Bryan O` Neil Hughes nutze die Funktion in der Demo etwa dazu, ein Aussichtsfernglas vom Bildrand in die Bildmitte zu verschieben. Ähnliches führte er auch mit abgebildeten Menschen vor: Diese lassen sich einfach markieren und an eine andere Stelle im Bild bewegen.

Die Resultate sehen sehr echt aus - und werfen aufs Neue die Frage auf, wie stark Fotografen ihre Bilder verändern sollten. Der Marktstart der Creative Suite 6 wird noch in der ersten Jahreshälfte 2012 erwartet und dann jedenfalls auf enormes Interesse stoßen.