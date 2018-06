Plantronics Voyager 8200 UC im Test: Kopfhörer zum Telefonieren

Bei Plantronics ist man heute noch stolz darauf, dass die berühmten Worte vom ersten Mann am Mond "That’s one small step for man, one giant leap for mankind" über ein Plantronics-Headset übertragen wurden. Hinter den Plantronics Voyager 8200 UC steckt zwar keine Rocket-Science, die Erwartungen an Plantronics-Produkte sind aber, angesichts der legendären Geschichten, auch 50 Jahre nach der Mondlandung hoch.

Vermarktet wird der Plantronics Voyager 8200 UC als Bluetooth-Headset ohne Mikrofonarm. So erinnert das Headset mehr an einen klassischen Kopfhörer als an ein Gerät zum Telefonieren.