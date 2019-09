Porsche Taycan: Absurdes Extra kostet mehrere hundert Euro

E-Autos und der Klang

Dass E-Autos kaum ein Geräusch machen, ist für viele ein willkommener Fortschritt. Für manche Autoenthusiasten allerdings ein absolutes No-Go. Sie wollen ihr Fahrzeug hören, wenn sie das Gaspedal durchdrücken. Für all jene will Porsche den Umstieg auf den Taycan leichter machen.

Dafür bietet der Autobauer einen Fake-Sport-Sound gegen Aufpreis an. Ganze 500 Dollar verlangt Porsche für den so genannten "Electric Sport Sound". Dieser verstärkt den Sound des Fahrzeugs sowohl im Innenraum als auch nach Außen und soll das Erlebnis noch emotionaler machen, wie Porsche in der Beschreibung des Extras erklärt.