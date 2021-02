Porsche Taycan stellt Geschwindigkeitsrekord auf – in einer Halle

„Momentan spielt sich das Leben aufgrund aktueller Corona-Beschränkungen drinnen ab – so auch für den US-amerikanischen Rennfahrer Leh Keen.“ Damit beginnt die Presseaussendung von Porsche zu einer aktuellen PR-Aktion.

Dabei wurde ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt und zwar für die schnellste gemessene Geschwindigkeit eines Fahrzeuges innerhalb eines Gebäudes.

Messehalle

Der erfolgreiche Rekordversuch fand in einer Messehalle in den USA statt, im Ernest N. Morial Convention Center in New Orleans. Die Regeln für den Rekord besagen, dass der Start aus dem Stand erfolgen muss und das Auto muss auch wieder im Gebäude abbremsen und zum Stehen kommen.

Eine Schwierigkeit dabei ist, dass der Betonboden der Halle laut Porsche „spiegelblankem Eis, besonders bei höherem Tempo, gleicht“. Aus Sicherheitsgründen wurden die serienmäßigen Straßenreifen deshalb vorgeheizt.